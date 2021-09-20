В 1-м сезоне сериала «Дело Грегори» события разворачиваются во Франции в 1984 году. Семейство Виллемин не находит себе места: четырехлетний Грегори недавно исчез прямо из дома. Полиция, волонтеры и сами родственники сбиваются с ног, обследуя все окрестности и размещая объявления в федеральных СМИ. Но 16 октября выясняется, что все попытки были тщетными. Ребенка находят ниже по течению реки уже мертвым. Мальчик утонул, но в воде он оказался явно не по своей воле. Полицейские задерживают подозреваемого, на которого указывает свидетель. Но показания этого человека меняются в последний момент, и доказать вину не удается…