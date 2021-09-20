Menu
Une affaire française season 1 watch online

Une affaire française season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Une affaire française Seasons Season 1

Une affaire française 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Une affaire française" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дело Грегори» события разворачиваются во Франции в 1984 году. Семейство Виллемин не находит себе места: четырехлетний Грегори недавно исчез прямо из дома. Полиция, волонтеры и сами родственники сбиваются с ног, обследуя все окрестности и размещая объявления в федеральных СМИ. Но 16 октября выясняется, что все попытки были тщетными. Ребенка находят ниже по течению реки уже мертвым. Мальчик утонул, но в воде он оказался явно не по своей воле. Полицейские задерживают подозреваемого, на которого указывает свидетель. Но показания этого человека меняются в последний момент, и доказать вину не удается…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
"Une affaire française" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Ma vengeance est faite
Season 1 Episode 1
20 September 2021
La meute
Season 1 Episode 2
20 September 2021
Les filles de la poste
Season 1 Episode 3
27 September 2021
Le Gouffre aux chimères
Season 1 Episode 4
27 September 2021
Sublime, forcément sublime
Season 1 Episode 5
4 October 2021
La femme la plus haïe de France
Season 1 Episode 6
4 October 2021
TV series release schedule
