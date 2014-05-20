Menu
Russian
Vojna v Koree 2014, season 1

Vojna v Koree
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Vojna v Koree" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Война в Корее» события разворачиваются в 1950-1953 годах. Корея еще не разделена на два принципиально разных государства, но раскол близок. Между Северной и Южной Кореей давно назревает внутренний идеологический конфликт. Не проходит и пары месяцев, как в войну вступают США и другие страны ООН. Советский Союз также участвует в дележке территории, но его правительство намеренно замалчивает факт отправки в Корею своих войск. На чужих рубежах «за идею» погибают тысячи молодых ребят, но их имена не входят в историю, а сама война значится в учебниках как «забытая». Но теперь архивные документы подняты и изучены.

7.2 IMDb
"Vojna v Koree" season 1 list of episodes
Season 1
Внутренний конфликт между Северной и Южной Кореей
Season 1 Episode 1
20 May 2014
Вступление в войну США и других стран ООН
Season 1 Episode 2
20 May 2014
Контрнаступление «Китайских народных добровольцев»
Season 1 Episode 3
20 May 2014
Битвы на 38-й параллели
Season 1 Episode 4
20 May 2014
TV series release schedule
