В 1-м сезоне сериала «Война в Корее» события разворачиваются в 1950-1953 годах. Корея еще не разделена на два принципиально разных государства, но раскол близок. Между Северной и Южной Кореей давно назревает внутренний идеологический конфликт. Не проходит и пары месяцев, как в войну вступают США и другие страны ООН. Советский Союз также участвует в дележке территории, но его правительство намеренно замалчивает факт отправки в Корею своих войск. На чужих рубежах «за идею» погибают тысячи молодых ребят, но их имена не входят в историю, а сама война значится в учебниках как «забытая». Но теперь архивные документы подняты и изучены.