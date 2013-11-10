Menu
Vodovorot chuzhih zhelanij 2012 - 2013, season 1

Vodovorot chuzhih zhelanij season 1 poster
Vodovorot chuzhih zhelanij Seasons Season 1

Vodovorot chuzhih zhelanij 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Vodovorot chuzhih zhelanij" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Водоворот чужих желаний» в центре истории оказываются частные детективы Макар и Сергей, в партнерстве владеющие собственным сыскным агентством. Однажды к друзьям за помощью обращается знаменитый историк и коллекционер древностей Александр Вениаминович Шмидт. Он просит их найти и приобрести для него одну вещицу – старинную статуэтку русалки. Партнеры берутся за это обычное, на первый взгляд, задание. Но вскоре они понимают, что за этот артефакт идет кровавая борьба, в которой пострадал и погиб уже далеко не один человек. Дело в том, что, согласно поверью, русалка может исполнить желание своего владельца.

6.9 IMDb
"Vodovorot chuzhih zhelanij" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 2 Episode 1
10 November 2013
Серия 2
Season 2 Episode 2
10 November 2013
Серия 3
Season 2 Episode 3
10 November 2013
Серия 4
Season 2 Episode 4
10 November 2013
TV series release schedule
