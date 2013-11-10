В 1-м сезоне сериала «Водоворот чужих желаний» в центре истории оказываются частные детективы Макар и Сергей, в партнерстве владеющие собственным сыскным агентством. Однажды к друзьям за помощью обращается знаменитый историк и коллекционер древностей Александр Вениаминович Шмидт. Он просит их найти и приобрести для него одну вещицу – старинную статуэтку русалки. Партнеры берутся за это обычное, на первый взгляд, задание. Но вскоре они понимают, что за этот артефакт идет кровавая борьба, в которой пострадал и погиб уже далеко не один человек. Дело в том, что, согласно поверью, русалка может исполнить желание своего владельца.