В 1-м сезоне сериала «Бог старшей школы» в центре событий оказывается ученик старших классов по имени Чин Мо-ри, который снискал славу специалиста по тхэквондо. В этом виде борьбы парню просто нет равных. Однажды юноше поступает приглашение поучаствовать в соревновании «Бог старшей школы», в ходе которого будет выявлен сильнейший подросток. В качестве приза организаторы обещают выполнить любую его просьбу. Победитель не будет ограничен в выборе желания. Однако кроме главного героя на соревновании будут и другие участники, которые не собираются сдаваться без боя. Это будет весьма зрелищное и захватывающее сражение!