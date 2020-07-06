Menu
The God of High School 2020, season 1

The God of High School season 1 poster
The God of High School
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The God of High School" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бог старшей школы» в центре событий оказывается ученик старших классов по имени Чин Мо-ри, который снискал славу специалиста по тхэквондо. В этом виде борьбы парню просто нет равных. Однажды юноше поступает приглашение поучаствовать в соревновании «Бог старшей школы», в ходе которого будет выявлен сильнейший подросток. В качестве приза организаторы обещают выполнить любую его просьбу. Победитель не будет ограничен в выборе желания. Однако кроме главного героя на соревновании будут и другие участники, которые не собираются сдаваться без боя. Это будет весьма зрелищное и захватывающее сражение!

7.2 IMDb
"The God of High School" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 July 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 July 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 July 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 August 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 August 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 August 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 August 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 August 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 September 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 September 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 September 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 September 2020
