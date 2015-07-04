Menu
Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai 2015, season 1

Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai season 1 poster
Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai

Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток» японское правительство публикует новый указ «О воспитании детей и общественном порядке». Согласно этому закону, в обществе запрещается любое проявление безнравственности, включая даже открытый флирт или пошлый юмор. Спустя 16 лет в стране подрастает целое поколение молодых людей, не знающих шуток и веселья, зато уверенных в своей добродетели. Для них создаются особые школы, где царит вежливость и благопристойность. Однако подростки есть подростки, и, конечно же, среди них обнаруживается парочка бунтарей.

Series rating

0.0
6.9 IMDb
"Shimoneta to Iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na sekai" season 1 list of episodes
Season 1
Whom Does Public Order and Morality Serve?
Season 1 Episode 1
4 July 2015
The Mysteries of Pregnacy
Season 1 Episode 2
11 July 2015
How People Love
Season 1 Episode 3
18 July 2015
The Saying Goes... Love Is Justice
Season 1 Episode 4
25 July 2015
Dirty Terrorism Benefits Whom?
Season 1 Episode 5
1 August 2015
Handmade Warmth!
Season 1 Episode 6
8 August 2015
What SOX Created
Season 1 Episode 7
15 August 2015
The Devil Blows His Own Trumpet
Season 1 Episode 8
22 August 2015
Do Androids Dream of Electric Masseurs?
Season 1 Episode 9
29 August 2015
Masturbation Quest
Season 1 Episode 10
5 September 2015
Techno Break
Season 1 Episode 11
12 September 2015
Shimoneta (Dirty Jokes) Forever
Season 1 Episode 12
19 September 2015
TV series release schedule
