В 1-м сезоне сериала «Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток» японское правительство публикует новый указ «О воспитании детей и общественном порядке». Согласно этому закону, в обществе запрещается любое проявление безнравственности, включая даже открытый флирт или пошлый юмор. Спустя 16 лет в стране подрастает целое поколение молодых людей, не знающих шуток и веселья, зато уверенных в своей добродетели. Для них создаются особые школы, где царит вежливость и благопристойность. Однако подростки есть подростки, и, конечно же, среди них обнаруживается парочка бунтарей.