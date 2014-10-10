В 1-м сезоне сериала «Твоя апрельская ложь» мальчик по имени Косэй Арима с ранних лет побеждает во всех музыкальных конкурсах. Педагоги видят в нем настоящего гения, будущего великого композитора и пианиста. Но когда мать Косэя погибает, он теряет интерес ко всему. Музыка напоминает ему об этой трагедии, ведь именно мама научила его играть на пианино, поэтому он не хочет больше выступать. Все меняется, когда в жизни парня появляется новая подруга – очаровательная скрипачка Каори. Она весела и добра, но совершенно не понимает, как можно отказаться от своего призвания. Теперь главная цель Каори – вновь влюбить Косэя в музыку.