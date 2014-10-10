Menu
Shigatsu wa Kimi no Uso 2014 - 2015, season 1

Shigatsu wa Kimi no Uso season 1 poster
Shigatsu wa Kimi no Uso
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Shigatsu wa Kimi no Uso" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Твоя апрельская ложь» мальчик по имени Косэй Арима с ранних лет побеждает во всех музыкальных конкурсах. Педагоги видят в нем настоящего гения, будущего великого композитора и пианиста. Но когда мать Косэя погибает, он теряет интерес ко всему. Музыка напоминает ему об этой трагедии, ведь именно мама научила его играть на пианино, поэтому он не хочет больше выступать. Все меняется, когда в жизни парня появляется новая подруга – очаровательная скрипачка Каори. Она весела и добра, но совершенно не понимает, как можно отказаться от своего призвания. Теперь главная цель Каори – вновь влюбить Косэя в музыку.

"Shigatsu wa Kimi no Uso" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Monotone/Colorful
Season 1 Episode 1
10 October 2014
Friend A
Season 1 Episode 2
17 October 2014
Inside Spring
Season 1 Episode 3
24 October 2014
Set Out
Season 1 Episode 4
31 October 2014
Gray Skies
Season 1 Episode 5
7 November 2014
On The Way Home
Season 1 Episode 6
14 November 2014
The Shadows Whisper
Season 1 Episode 7
21 November 2014
Let It Ring
Season 1 Episode 8
28 November 2014
Resonance
Season 1 Episode 9
5 December 2014
The Scenery I Shared With You
Season 1 Episode 10
12 December 2014
Light of Life
Season 1 Episode 11
19 December 2014
Twinkle Little Star
Season 1 Episode 12
8 January 2015
Love's Sadness
Season 1 Episode 13
15 January 2015
Footprints
Season 1 Episode 14
22 January 2015
Liar
Season 1 Episode 15
29 January 2015
Two of a Kind
Season 1 Episode 16
6 February 2015
Twilight
Season 1 Episode 17
13 February 2015
When Hearts Come Together
Season 1 Episode 18
20 February 2015
Goodbye, Hero
Season 1 Episode 19
27 February 2015
Hand in Hand
Season 1 Episode 20
6 March 2015
Snow
Season 1 Episode 21
13 March 2015
Spring Breeze
Season 1 Episode 22
20 March 2015
