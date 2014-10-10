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Постер к 1-му сезону сериала Твоя апрельская ложь
Киноафиша Сериалы Твоя апрельская ложь Сезоны Сезон 1

Shigatsu wa Kimi no Uso
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Твоя апрельская ложь»

В 1-м сезоне сериала «Твоя апрельская ложь» мальчик по имени Косэй Арима с ранних лет побеждает во всех музыкальных конкурсах. Педагоги видят в нем настоящего гения, будущего великого композитора и пианиста. Но когда мать Косэя погибает, он теряет интерес ко всему. Музыка напоминает ему об этой трагедии, ведь именно мама научила его играть на пианино, поэтому он не хочет больше выступать. Все меняется, когда в жизни парня появляется новая подруга – очаровательная скрипачка Каори. Она весела и добра, но совершенно не понимает, как можно отказаться от своего призвания. Теперь главная цель Каори – вновь влюбить Косэя в музыку.

Список серий 1-го сезона сериала «Твоя апрельская ложь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Монотонный / Цветной Monotone/Colorful
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2014
Друг номер один Friend A
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2014
Весна внутри Inside Spring
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2014
Отправление Set Out
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2014
Пасмурное небо Gray Skies
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2014
Дорога домой On The Way Home
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2014
Шёпот в тени The Shadows Whisper
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2014
Звучи Let It Ring
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2014
Резонанс Resonance
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2014
Вид, который я разделил с тобой The Scenery I Shared With You
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2014
Свет жизни Light of Life
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2014
Мерцай, маленькая звёздочка Twinkle Little Star
Сезон 1 Серия 12
8 января 2015
Муки любви Love's Sadness
Сезон 1 Серия 13
15 января 2015
Следы Footprints
Сезон 1 Серия 14
22 января 2015
Лжец Liar
Сезон 1 Серия 15
29 января 2015
Два сапога пара Two of a Kind
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2015
Сумерки Twilight
Сезон 1 Серия 17
13 февраля 2015
Единение сердец When Hearts Come Together
Сезон 1 Серия 18
20 февраля 2015
Прощай, герой Goodbye, Hero
Сезон 1 Серия 19
27 февраля 2015
Рука об руку Hand in Hand
Сезон 1 Серия 20
6 марта 2015
Снег Snow
Сезон 1 Серия 21
13 марта 2015
Весенний ветер Spring Breeze
Сезон 1 Серия 22
20 марта 2015
График выхода всех сериалов
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