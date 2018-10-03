Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai 2018, season 1

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai Seasons Season 1

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» начинающая актриса Маи Сакурадзима мечтает о блистательной карьере в кино, и у нее есть все основания для этих надежд. Она юна, прекрасна, талантлива и имеет свой стиль. Кроме того, она не стесняется показывать свою индивидуальность и ходит по улице в костюме очаровательного кролика. Но в один ужасный день Маи вдруг понимает, что все вокруг перестали ее замечать. Дело не в придирчивости продюсеров и не в том, что ее образ всем приелся, – девушка действительно становится невидимкой! Единственным, кто продолжает ее видеть, становится стеснительный школьник Сакута Адзусагава.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
8 IMDb
Write review
Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
My Senpai is a Bunny Girl
Season 1 Episode 1
3 October 2018
On First Dates, Trouble is Essential
Season 1 Episode 2
10 October 2018
The World Without You
Season 1 Episode 3
17 October 2018
There Is No Tomorrow for a Rascal
Season 1 Episode 4
24 October 2018
All of the Lies for You
Season 1 Episode 5
31 October 2018
This World You Chose
Season 1 Episode 6
7 November 2018
Adolescence Paradox
Season 1 Episode 7
14 November 2018
Wash It All Away on a Stormy Night
Season 1 Episode 8
21 November 2018
Sister Panic
Season 1 Episode 9
28 November 2018
Complex Congratulations
Season 1 Episode 10
5 December 2018
The Kaede Quest
Season 1 Episode 11
12 December 2018
Life is a Never-Ending Dream
Season 1 Episode 12
19 December 2018
The Dawn After an Endless Night
Season 1 Episode 13
26 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more