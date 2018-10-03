В 1-м сезоне сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» начинающая актриса Маи Сакурадзима мечтает о блистательной карьере в кино, и у нее есть все основания для этих надежд. Она юна, прекрасна, талантлива и имеет свой стиль. Кроме того, она не стесняется показывать свою индивидуальность и ходит по улице в костюме очаровательного кролика. Но в один ужасный день Маи вдруг понимает, что все вокруг перестали ее замечать. Дело не в придирчивости продюсеров и не в том, что ее образ всем приелся, – девушка действительно становится невидимкой! Единственным, кто продолжает ее видеть, становится стеснительный школьник Сакута Адзусагава.