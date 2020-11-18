Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (2020), season 1

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Holiday Home Makeover with Mr. Christmas Seasons Season 1

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 32 minutes
"Holiday Home Makeover with Mr. Christmas" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Праздничное преображение с мистером Рождество» зрители познакомятся с дизайнером Бенджамином Брэдли. За его плечами большой опыт работы с интерьером помещений, а еще он с большим трепетом относится к Рождеству. За помощью к нему обратятся обычные семьи с разными переживаниями. Объединяет их одно – желание превратить грядущий праздник в настоящую сказку. Брэдли с радостью отзовется на их просьбы, ведь для него самого большое удовольствие – дарить людям теплые моменты. Он будет работать с внутренним пространством домов, привнося в обыденную обстановку праздничное настроение. Для участников это торжество станет особенным.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
Write review
"Holiday Home Makeover with Mr. Christmas" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Not Your Mother's Christmas
Season 1 Episode 1
18 November 2020
Small Town, Big Christmas
Season 1 Episode 2
18 November 2020
My Big Fat Italian Christmas
Season 1 Episode 3
18 November 2020
A Tale of Two Holidays
Season 1 Episode 4
18 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more