В 1-м сезоне шоу «Праздничное преображение с мистером Рождество» зрители познакомятся с дизайнером Бенджамином Брэдли. За его плечами большой опыт работы с интерьером помещений, а еще он с большим трепетом относится к Рождеству. За помощью к нему обратятся обычные семьи с разными переживаниями. Объединяет их одно – желание превратить грядущий праздник в настоящую сказку. Брэдли с радостью отзовется на их просьбы, ведь для него самого большое удовольствие – дарить людям теплые моменты. Он будет работать с внутренним пространством домов, привнося в обыденную обстановку праздничное настроение. Для участников это торжество станет особенным.