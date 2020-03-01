Menu
Stateless 2020, season 1

Stateless
Season premiere 1 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Без гражданства» австралийка Клэр Ковиц работает в ведомстве, занимающемся международными отношениями. После глобального скандала в СМИ всех собак спускают на нее, и женщине приходится лично отправиться в лагерь для беженцев, чтобы решить проблему. В то же время в этом месте оказываются простой охранник Кэм Сэмфорд, с трудом получивший это высокооплачиваемое рабочее место, беглый военный из Афганистана Амир, пытающийся разыскать свою семью, а также бывшая стюардесса Софи Вернер, подавленная собственными родственниками. В лагерь она приезжает после нескольких лет в сектах личностного роста.

7.5 IMDb
The Circumstances in Which They Come
Season 1 Episode 1
1 March 2020
Incognita
Season 1 Episode 2
8 March 2020
The Right Thing
Season 1 Episode 3
15 March 2020
Run Sofie Run
Season 1 Episode 4
22 March 2020
Panis Angelicus
Season 1 Episode 5
29 March 2020
The Seventh Circle
Season 1 Episode 6
5 April 2020
