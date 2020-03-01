В 1-м сезоне сериала «Без гражданства» австралийка Клэр Ковиц работает в ведомстве, занимающемся международными отношениями. После глобального скандала в СМИ всех собак спускают на нее, и женщине приходится лично отправиться в лагерь для беженцев, чтобы решить проблему. В то же время в этом месте оказываются простой охранник Кэм Сэмфорд, с трудом получивший это высокооплачиваемое рабочее место, беглый военный из Афганистана Амир, пытающийся разыскать свою семью, а также бывшая стюардесса Софи Вернер, подавленная собственными родственниками. В лагерь она приезжает после нескольких лет в сектах личностного роста.