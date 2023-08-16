В 1-м сезоне сериала «Депп против Херд» история берет начало в 2016 году, когда голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Херд подают документы на развод. Три года спустя актриса неожиданно публикует в модном журнале статью, в которой называет себя жертвой домашнего насилия, а бывшего мужа обвиняет в побоях и издевательствах. Депп категорически отрицает все обвинения и предъявляет женщине ответный иск. Кроме того, он настаивает, чтобы судебные заседания снимались на камеру. Из-за пандемии коронавируса суд раз за разом переносится, но в 2022 году все же начинается – на глазах у всего мира. Видео из зала суда набирают миллионы просмотров.