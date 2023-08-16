Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Depp v. Heard 2023, season 1

Depp v. Heard season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Depp v. Heard Seasons Season 1

Depp v. Heard 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 24 minutes
"Depp v. Heard" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Депп против Херд» история берет начало в 2016 году, когда голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Херд подают документы на развод. Три года спустя актриса неожиданно публикует в модном журнале статью, в которой называет себя жертвой домашнего насилия, а бывшего мужа обвиняет в побоях и издевательствах. Депп категорически отрицает все обвинения и предъявляет женщине ответный иск. Кроме того, он настаивает, чтобы судебные заседания снимались на камеру. Из-за пандемии коронавируса суд раз за разом переносится, но в 2022 году все же начинается – на глазах у всего мира. Видео из зала суда набирают миллионы просмотров.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.2 IMDb
Write review
"Depp v. Heard" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more