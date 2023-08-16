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Постер к 1-му сезону сериала Депп против Херд
Киноафиша Сериалы Депп против Херд Сезоны Сезон 1

Depp v. Heard 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Депп против Херд»

В 1-м сезоне сериала «Депп против Херд» история берет начало в 2016 году, когда голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Херд подают документы на развод. Три года спустя актриса неожиданно публикует в модном журнале статью, в которой называет себя жертвой домашнего насилия, а бывшего мужа обвиняет в побоях и издевательствах. Депп категорически отрицает все обвинения и предъявляет женщине ответный иск. Кроме того, он настаивает, чтобы судебные заседания снимались на камеру. Из-за пандемии коронавируса суд раз за разом переносится, но в 2022 году все же начинается – на глазах у всего мира. Видео из зала суда набирают миллионы просмотров.

Список серий 1-го сезона сериала «Депп против Херд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2023
График выхода всех сериалов
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