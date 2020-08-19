Menu
DeMarcus Family Rules (2020), season 1

DeMarcus Family Rules 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 48 minutes
"DeMarcus Family Rules" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Правила семьи Демаркус» зрители увидят американских знаменитостей в другом свете. Элисон и Джей известны в мире моды и шоу-бизнеса и всегда находятся под прицелом камер. Однако многие подробности их жизни до сих не были известны. Они позволят узнать о себе чуть больше. Программа представит их в домашней обстановке, общении друг с другом и двумя детьми-подростками. Они будут отмечать День благодарения, ходить в походы, устраивать грандиозные вечеринки. Несмотря на то что пара уделяет много времени своей карьере, они никогда не откажутся от семейного очага и веселья.

0.0
5.1 IMDb
"DeMarcus Family Rules" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Rules We Live By
Season 1 Episode 1
19 August 2020
Gone Camping
Season 1 Episode 2
19 August 2020
Babies, Budgets and Birthdays
Season 1 Episode 3
19 August 2020
Life Is a Highway
Season 1 Episode 4
19 August 2020
A Dog Day Thanksgiving
Season 1 Episode 5
19 August 2020
Rules for the Future
Season 1 Episode 6
19 August 2020
