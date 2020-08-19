В 1-м сезоне шоу «Правила семьи Демаркус» зрители увидят американских знаменитостей в другом свете. Элисон и Джей известны в мире моды и шоу-бизнеса и всегда находятся под прицелом камер. Однако многие подробности их жизни до сих не были известны. Они позволят узнать о себе чуть больше. Программа представит их в домашней обстановке, общении друг с другом и двумя детьми-подростками. Они будут отмечать День благодарения, ходить в походы, устраивать грандиозные вечеринки. Несмотря на то что пара уделяет много времени своей карьере, они никогда не откажутся от семейного очага и веселья.