В 1-м сезоне сериала «Идеальная сказка» Марго и Дэвид живут разной жизнью и принадлежат к разным сословиям. Родители Марго владеют гостиничной империей. А молодой человек еле сводит концы с концами, разрываясь между различными работами. Встреча главных героев изменит их жизнь. Они быстро поймут, что могут помочь друг другу найти любовь всей своей жизни. История начинается с того, что паническая атака заставляет Марго сбежать из дома в особенный для нее день. Так начинается история девушки, которой предстоит научиться быть самой собой. Знакомство с Дэвидом позволит ей понять, что можно жить совсем не так, как она привыкла...