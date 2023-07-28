Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Un Cuento Perfecto 2023, season 1

Un Cuento Perfecto season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Un Cuento Perfecto Seasons Season 1

Un Cuento Perfecto
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Un Cuento Perfecto" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Идеальная сказка» Марго и Дэвид живут разной жизнью и принадлежат к разным сословиям. Родители Марго владеют гостиничной империей. А молодой человек еле сводит концы с концами, разрываясь между различными работами. Встреча главных героев изменит их жизнь. Они быстро поймут, что могут помочь друг другу найти любовь всей своей жизни. История начинается с того, что паническая атака заставляет Марго сбежать из дома в особенный для нее день. Так начинается история девушки, которой предстоит научиться быть самой собой. Знакомство с Дэвидом позволит ей понять, что можно жить совсем не так, как она привыкла...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Un Cuento Perfecto" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more