Lica ne raskryvat season 1 watch online

Lica ne raskryvat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lica ne raskryvat Seasons Season 1

Lica ne raskryvat 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Lica ne raskryvat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лица не раскрывать» Илья является сотрудником специального отдела МВД. Он оказывает помощь свидетелям, которым предстоит освоиться в новых реалиях, уцелеть и дать показания на судебном заседании после того, как преступник попадает за решетку. Работа Ильи оказывает не самое благоприятное влияние на его семейную жизнь. Супруге не нравится, что его постоянно нет дома. А когда заболевает сын и требуется крупная сумма денег на тяжелую операцию, Илья заключает сделку с совестью. Он становится участником опасной аферы, которая может поставить под удар всю его карьеру.

Series rating

0.0
"Lica ne raskryvat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
25 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
25 July 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 July 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
25 July 2023
TV series release schedule
