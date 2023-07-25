В 1-м сезоне сериала «Лица не раскрывать» Илья является сотрудником специального отдела МВД. Он оказывает помощь свидетелям, которым предстоит освоиться в новых реалиях, уцелеть и дать показания на судебном заседании после того, как преступник попадает за решетку. Работа Ильи оказывает не самое благоприятное влияние на его семейную жизнь. Супруге не нравится, что его постоянно нет дома. А когда заболевает сын и требуется крупная сумма денег на тяжелую операцию, Илья заключает сделку с совестью. Он становится участником опасной аферы, которая может поставить под удар всю его карьеру.