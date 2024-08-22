Menu
Yug season 1 watch online

Yug season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yug Seasons Season 1

Yug 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Yug" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Юг» четырнадцатилетний подросток по имени Юг всегда считал себя сиротой, родители которого погибли. Воспитание мальчика взяла на себя бабушка. Однако вскоре мальчик выяснил, что его отец жив. Более того, он активно участвовал в жизни сына, но на расстоянии. Мальчик нашел в вещах бабушки деньги, которые родитель отправлял на его содержание. После обнаружения этих средств Юг понял, что хочет непременно найти своего отца. При этом мужчина может находиться в любом уголке необъятной родины – от Кавказа до Байкала. Юг, преодолевая свои многочисленные фобии, отправляется в путь.

 

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.2 IMDb
"Yug" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 September 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 September 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 September 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 September 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 October 2024
TV series release schedule
