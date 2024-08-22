В 1-м сезоне сериала «Юг» четырнадцатилетний подросток по имени Юг всегда считал себя сиротой, родители которого погибли. Воспитание мальчика взяла на себя бабушка. Однако вскоре мальчик выяснил, что его отец жив. Более того, он активно участвовал в жизни сына, но на расстоянии. Мальчик нашел в вещах бабушки деньги, которые родитель отправлял на его содержание. После обнаружения этих средств Юг понял, что хочет непременно найти своего отца. При этом мужчина может находиться в любом уголке необъятной родины – от Кавказа до Байкала. Юг, преодолевая свои многочисленные фобии, отправляется в путь.