В 1-м сезоне сериала «Нож в облаках» на работу к Варе Самариной пришел ее бывший босс Станислав. Он хочет, чтобы экс-сотрудница выполнила еще одно его поручение. Варвара не хочет погружаться в воспоминания о тех годах, когда она работала стриптизершей в ночном клубе. По ее мнению, она отработала все, включая жилплощадь, которую по-прежнему занимает. Однако Станислав считает иначе. Он показывает девушке интимные фотографии и угрожает, что они будут обнародованы, если героиня не выполнит его требования. Соглашаясь, Варя даже не догадывается, что окажется замешана в убийстве знаменитого музыканта.