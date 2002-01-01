Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nozh v oblakah 2002, season 1

Nozh v oblakah season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nozh v oblakah Seasons Season 1

Nozh v oblakah 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Nozh v oblakah" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нож в облаках» на работу к Варе Самариной пришел ее бывший босс Станислав. Он хочет, чтобы экс-сотрудница выполнила еще одно его поручение. Варвара не хочет погружаться в воспоминания о тех годах, когда она работала стриптизершей в ночном клубе. По ее мнению, она отработала все, включая жилплощадь, которую по-прежнему занимает. Однако Станислав считает иначе. Он показывает девушке интимные фотографии и угрожает, что они будут обнародованы, если героиня не выполнит его требования. Соглашаясь, Варя даже не догадывается, что окажется замешана в убийстве знаменитого музыканта.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Nozh v oblakah" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 January 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 January 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 January 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 January 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more