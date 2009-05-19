Menu
Kukly kolduna 2009, season 1

Kukly kolduna 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Kukly kolduna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Куклы колдуна» в центре событий оказываются рекламный агент по имени Алла, а также ее подруги — Яна, корреспондент криминальной хроники, и Марго, которая работает охранником. Их дружба началась еще в университетские годы и за столько лет прошла много испытаний на прочность. Однажды — каждая со своими сложностями и неразрешимыми вопросами — девушки решают обратиться к магу, живущему в деревне. Он готов оказать помощь подругам. Но внезапно этот человек погибает, а в жизни подруг начинаются перемены к худшему. Каждая сталкивается с огромным количеством проблем и винит во всем черную магию.

Kukly kolduna List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 May 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 May 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 May 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 May 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 May 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 May 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 May 2009
