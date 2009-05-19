В 1-м сезоне сериала «Куклы колдуна» в центре событий оказываются рекламный агент по имени Алла, а также ее подруги — Яна, корреспондент криминальной хроники, и Марго, которая работает охранником. Их дружба началась еще в университетские годы и за столько лет прошла много испытаний на прочность. Однажды — каждая со своими сложностями и неразрешимыми вопросами — девушки решают обратиться к магу, живущему в деревне. Он готов оказать помощь подругам. Но внезапно этот человек погибает, а в жизни подруг начинаются перемены к худшему. Каждая сталкивается с огромным количеством проблем и винит во всем черную магию.