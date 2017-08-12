Menu
Myeongbulheojeon season 1 watch online

Myeongbulheojeon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Myeongbulheojeon Seasons Season 1

Myeongbulheojeon 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Myeongbulheojeon " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зарабатывая имя» главный герой живет в Сеуле в эпоху Чосон и хочет стать великим врачом. Однако низкий социальный статус не позволяет ему продвинуться в профессии. Жизнь мужчины меняется, когда он по случайному стечению обстоятельств оказывается в далеком будущем. Он встречает молодую женщину по имени Чхе Ён Гён, которая является успешным прогрессивным хирургом. Она практикует исключительно современные методы и со скепсисом относится к традиционной медицине. Отношения двух врачей из разных веков поначалу складываются непросто. Однако постепенно все меняется...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Myeongbulheojeon " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 August 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 August 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 August 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 August 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 August 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 August 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 September 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 September 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 September 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 September 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 September 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 September 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 September 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 September 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 September 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
1 October 2017
TV series release schedule
