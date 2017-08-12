В 1-м сезоне сериала «Зарабатывая имя» главный герой живет в Сеуле в эпоху Чосон и хочет стать великим врачом. Однако низкий социальный статус не позволяет ему продвинуться в профессии. Жизнь мужчины меняется, когда он по случайному стечению обстоятельств оказывается в далеком будущем. Он встречает молодую женщину по имени Чхе Ён Гён, которая является успешным прогрессивным хирургом. Она практикует исключительно современные методы и со скепсисом относится к традиционной медицине. Отношения двух врачей из разных веков поначалу складываются непросто. Однако постепенно все меняется...