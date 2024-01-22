Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Povyshaya gradus 2024, season 1

Povyshaya gradus season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Povyshaya gradus Seasons Season 1

Povyshaya gradus 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Povyshaya gradus" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Повышая градус» провинциальный ликеро-водочный отошел новым хозяевам из Москвы. На место бывшего директора ЛВЗ пришел амбициозный Владимир, который недавно окончил международный институт и готов к большим свершениям. В первый же день он решил навести порядок и избавить от всего старого. А если быть конкретнее, уволить бывшую секретаршу Дину, которая много лет являлась любимицей всех сотрудников, экстравагантную техника-наладчика конвейера Иру и чересчур требовательного к нормам качества молодого технолога Татьяну. Тогда уволенные сотрудницы завода решают объединиться...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
Povyshaya gradus List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 January 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 January 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 January 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 January 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 January 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 January 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 January 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 January 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 January 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 January 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 February 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more