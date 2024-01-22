В 1-м сезоне сериала «Повышая градус» провинциальный ликеро-водочный отошел новым хозяевам из Москвы. На место бывшего директора ЛВЗ пришел амбициозный Владимир, который недавно окончил международный институт и готов к большим свершениям. В первый же день он решил навести порядок и избавить от всего старого. А если быть конкретнее, уволить бывшую секретаршу Дину, которая много лет являлась любимицей всех сотрудников, экстравагантную техника-наладчика конвейера Иру и чересчур требовательного к нормам качества молодого технолога Татьяну. Тогда уволенные сотрудницы завода решают объединиться...