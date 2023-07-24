Menu
Ruhun Duymaz season 1 watch online

Ruhun Duymaz season 1 poster
Ruhun Duymaz
Season premiere 24 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 19 hours 30 minutes
"Ruhun Duymaz" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Душа не слышит» крупный турецкий предприниматель Дживан Корал известен на всю страну своей ювелирной компанией. Но это лишь прикрытие для его настоящего подпольного бизнеса – контрабанды золотых слитков. Доказать это практически невозможно, поэтому молодой и отчаянный агент полиции Онур Карасу решает проникнуть в дом Корала под прикрытием. Он обольщает его сестру Хиляль. Когда выясняется, что преступное семейство собирается бежать за границу, Онур вынужденно делает нелюбимой девушке предложение, чтобы провести операцию по задержанию в день свадьбы. Но он не учитывает, что в дело может вмешаться подруга невесты Эсе.

"Ruhun Duymaz" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bolüm
Season 1 Episode 1
24 July 2023
2. Bolüm
Season 1 Episode 2
31 July 2023
3. Bolüm
Season 1 Episode 3
7 August 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
14 August 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
21 August 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
28 August 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
9 September 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
16 September 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
23 September 2023
