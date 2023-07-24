В 1-м сезоне сериала «Душа не слышит» крупный турецкий предприниматель Дживан Корал известен на всю страну своей ювелирной компанией. Но это лишь прикрытие для его настоящего подпольного бизнеса – контрабанды золотых слитков. Доказать это практически невозможно, поэтому молодой и отчаянный агент полиции Онур Карасу решает проникнуть в дом Корала под прикрытием. Он обольщает его сестру Хиляль. Когда выясняется, что преступное семейство собирается бежать за границу, Онур вынужденно делает нелюбимой девушке предложение, чтобы провести операцию по задержанию в день свадьбы. Но он не учитывает, что в дело может вмешаться подруга невесты Эсе.