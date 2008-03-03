Menu
Russian
Zapovednik straha 2008, season 1

Zapovednik straha season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zapovednik straha Seasons Season 1

Zapovednik straha 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zapovednik straha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Заповедник страха» молодой парень по имени Андрей Хмельницкий, также известный в кругу друзей как Хмель, оказывается в опасной передряге. Лишившись работы, он отчаянно ищет способ быстро заработать и натыкается на выгодное предложение. Нужно побегать пару дней по лесу, притворяясь «дичью» в игре для богатых людей. Риск – лишь получить пару синяков от пейнтбольных шариков, поэтому Хмель соглашается. Но на месте оказывается, что «охота» вполне настоящая, а стрелять в него собираются самыми настоящими пулями. Спастись Андрей сможет, только если сам убьет тех, кто на него охотится.

Series rating

0.0
6.3 IMDb
"Zapovednik straha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 March 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 March 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 March 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 March 2008
TV series release schedule
