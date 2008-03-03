В 1-м сезоне сериала «Заповедник страха» молодой парень по имени Андрей Хмельницкий, также известный в кругу друзей как Хмель, оказывается в опасной передряге. Лишившись работы, он отчаянно ищет способ быстро заработать и натыкается на выгодное предложение. Нужно побегать пару дней по лесу, притворяясь «дичью» в игре для богатых людей. Риск – лишь получить пару синяков от пейнтбольных шариков, поэтому Хмель соглашается. Но на месте оказывается, что «охота» вполне настоящая, а стрелять в него собираются самыми настоящими пулями. Спастись Андрей сможет, только если сам убьет тех, кто на него охотится.