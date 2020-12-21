В 1-м сезоне сериала «Тайный королевский инспектор» событий разворачиваются в Корее времен правления династии Чосон. В центре событий оказывается юноша из богатой семьи – сын дворянина Сон И-гем. Он увлекается азартными играми, которые строго-настрого запрещены в стране, и однажды попадается полиции. Так как человека такого статуса не могут посадить за решетку, для него придумывают соответствующее наказание. Теперь он сам должен служить государству и работать в тайной королевской инспекции. Неожиданно его сводный брат Сон И-бом, рожденный от рабыни, начинает строить козни против законного наследника.