Royal Secret Agent season 1 watch online

Royal Secret Agent season 1 poster
Royal Secret Agent 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Royal Secret Agent" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайный королевский инспектор» событий разворачиваются в Корее времен правления династии Чосон. В центре событий оказывается юноша из богатой семьи – сын дворянина Сон И-гем. Он увлекается азартными играми, которые строго-настрого запрещены в стране, и однажды попадается полиции. Так как человека такого статуса не могут посадить за решетку, для него придумывают соответствующее наказание. Теперь он сам должен служить государству и работать в тайной королевской инспекции. Неожиданно его сводный брат Сон И-бом, рожденный от рабыни, начинает строить козни против законного наследника.

"Royal Secret Agent" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
21 December 2020
21 December 2020
Episode 2
22 December 2020
22 December 2020
Episode 3
28 December 2020
28 December 2020
Episode 4
29 December 2020
29 December 2020
Episode 5
4 January 2021
4 January 2021
Episode 6
5 January 2021
5 January 2021
Episode 7
11 January 2021
11 January 2021
Episode 8
12 January 2021
12 January 2021
Episode 9
18 January 2021
18 January 2021
Episode 10
19 January 2021
19 January 2021
Episode 11
25 January 2021
25 January 2021
Episode 12
26 January 2021
26 January 2021
Episode 13
1 February 2021
1 February 2021
Episode 14
2 February 2021
2 February 2021
Episode 15
8 February 2021
8 February 2021
Episode 16
9 February 2021
9 February 2021
TV series release schedule
