В 1-м сезоне сериала «Время приключений: Фиона и Кейк» в центре сюжета оказывается очаровательная, добрая и беззаботная девочка по имени Фиона – кроссгендерная версия всем известного парнишки Финна. Она дружит с кошкой Кейк. В Фиону безответно влюблен могущественный волшебник и бывший Ледяной король – Саймон Петриков, который втайне мечтает когда-нибудь на ней жениться. Однажды Саймон открывает портал в мультивселенные, через который можно оказаться в любой из бесчисленных вариаций реального мира. Фиона и Кейк отправляются в приключение, не зная, что за ними уже наблюдает давний противник, ждущий момента для удара.