Adventure Time: Fionna and Cake 2023, season 1

Season premiere 31 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Adventure Time: Fionna and Cake" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Время приключений: Фиона и Кейк» в центре сюжета оказывается очаровательная, добрая и беззаботная девочка по имени Фиона – кроссгендерная версия всем известного парнишки Финна. Она дружит с кошкой Кейк. В Фиону безответно влюблен могущественный волшебник и бывший Ледяной король – Саймон Петриков, который втайне мечтает когда-нибудь на ней жениться. Однажды Саймон открывает портал в мультивселенные, через который можно оказаться в любой из бесчисленных вариаций реального мира. Фиона и Кейк отправляются в приключение, не зная, что за ними уже наблюдает давний противник, ждущий момента для удара.

8.8 IMDb
Fionna Campbell
Season 1 Episode 1
31 August 2023
Simon Petrikov
Season 1 Episode 2
31 August 2023
Cake the Cat
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Prismo the Wishmaster
Season 1 Episode 4
7 September 2023
Destiny
Season 1 Episode 5
14 September 2023
The Winter King
Season 1 Episode 6
14 September 2023
The Star
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Jerry
Season 1 Episode 8
21 September 2023
Casper & Nova
Season 1 Episode 9
28 September 2023
Cheers
Season 1 Episode 10
28 September 2023
