Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Little Help with Carol Burnett (2018), season 1

A Little Help with Carol Burnett season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Little Help with Carol Burnett Seasons Season 1

A Little Help with Carol Burnett
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"A Little Help with Carol Burnett" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» покажет, насколько непредсказуема бывает логика маленьких детей, а их слова – прямолинейны. Они удивительно мудры и проницательны, а еще умеют представить альтернативное видение тяжелых ситуаций, упрощая их сложность. Их познания о мире ведущая Кэрол Бернетт собирается использовать во благо. Она не только расспросит участников об их мнении по разным вопросам, но и предложит помочь другим людям. Знаменитые гости поделятся своими откровениями, чтобы получить обратную связь от маленьких экспертов. Познания детей об окружающем мире позволят посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
"A Little Help with Carol Burnett" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Friendship
Season 1 Episode 1
4 May 2018
Love
Season 1 Episode 2
4 May 2018
Marriage
Season 1 Episode 3
4 May 2018
Parenting
Season 1 Episode 4
4 May 2018
Home
Season 1 Episode 5
4 May 2018
#Selfcare
Season 1 Episode 6
4 May 2018
Dating
Season 1 Episode 7
4 May 2018
Communication
Season 1 Episode 8
4 May 2018
Tech
Season 1 Episode 9
4 May 2018
Life
Season 1 Episode 10
4 May 2018
Big Issues
Season 1 Episode 11
4 May 2018
Family
Season 1 Episode 12
4 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more