В 1-м сезоне шоу «Небольшая помощь с Кэрол Бернетт» покажет, насколько непредсказуема бывает логика маленьких детей, а их слова – прямолинейны. Они удивительно мудры и проницательны, а еще умеют представить альтернативное видение тяжелых ситуаций, упрощая их сложность. Их познания о мире ведущая Кэрол Бернетт собирается использовать во благо. Она не только расспросит участников об их мнении по разным вопросам, но и предложит помочь другим людям. Знаменитые гости поделятся своими откровениями, чтобы получить обратную связь от маленьких экспертов. Познания детей об окружающем мире позволят посмотреть на привычные вещи с другой стороны.