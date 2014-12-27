В 1-м сезоне сериала «Замок на песке» в жизни обычной, вполне счастливой молодой женщины Анны Тумановой происходит чудовищная трагедия, которая переворачивает всю ее судьбу в одно мгновение. Она попадает в аварию вместе с супругом: любимый мужчина погибает, а сама Аня теряет еще не рожденного малыша. Но на этом ее беды не заканчиваются. Выясняется, что владельцем второго автомобиля является местный мафиози, который обвиняет в произошедшем безутешную вдову и начинает преследовать ее, требуя огромную сумму «компенсации» за разбитую машину. Ане уже нечего терять, поэтому она решает вступить в борьбу с бандитом.