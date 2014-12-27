Menu
Zamok na peske 2014, season 1

Zamok na peske season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zamok na peske Seasons Season 1

Zamok na peske
Title Сезон 1
Season premiere 27 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Zamok na peske" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Замок на песке» в жизни обычной, вполне счастливой молодой женщины Анны Тумановой происходит чудовищная трагедия, которая переворачивает всю ее судьбу в одно мгновение. Она попадает в аварию вместе с супругом: любимый мужчина погибает, а сама Аня теряет еще не рожденного малыша. Но на этом ее беды не заканчиваются. Выясняется, что владельцем второго автомобиля является местный мафиози, который обвиняет в произошедшем безутешную вдову и начинает преследовать ее, требуя огромную сумму «компенсации» за разбитую машину. Ане уже нечего терять, поэтому она решает вступить в борьбу с бандитом.

"Zamok na peske" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2014
TV series release schedule
