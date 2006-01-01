В 1-м сезоне сериала «Коллекция» некий Прохор обращается в компанию «Ренессанс», чтобы оценить свою огромную коллекцию предметов искусства. В нее входят в том числе и полотна сомнительного происхождения – приобретенные на черном рынке, а то и вовсе давно пропавшие из музеев и частных собраний. Но этот человек не знает, что «Ренессанс» – подставная компания, финансируемая спецотделом ФСБ под руководством майора Арсения Роде. Вместе со своей командой – одаренной девушкой Анной и исполнительным Андреем – он вот уже несколько лет отслеживает теневой оборот редких предметов. Теперь Арсений нацеливается на странного коллекционера.