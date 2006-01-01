Menu
Kollekciya 2006, season 1

Kollekciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kollekciya Seasons Season 1

Kollekciya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Kollekciya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Коллекция» некий Прохор обращается в компанию «Ренессанс», чтобы оценить свою огромную коллекцию предметов искусства. В нее входят в том числе и полотна сомнительного происхождения – приобретенные на черном рынке, а то и вовсе давно пропавшие из музеев и частных собраний. Но этот человек не знает, что «Ренессанс» – подставная компания, финансируемая спецотделом ФСБ под руководством майора Арсения Роде. Вместе со своей командой – одаренной девушкой Анной и исполнительным Андреем – он вот уже несколько лет отслеживает теневой оборот редких предметов. Теперь Арсений нацеливается на странного коллекционера.

"Kollekciya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 January 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 January 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 January 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 January 2006
