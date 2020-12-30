В 1-м сезоне шоу «Готовим из остатков» столкнутся три человека, которые обожают готовить дома и делают это со вкусом. В качестве ингредиентов для их будущих блюд будут предложены остатки разной пищи. Участникам предстоит творчески подойти к процессу и, сочетая разные продукты, создать совершенно новое блюдо. У них получатся совершенно неожиданные, но интересные сочетания, на которые только способна их фантазия. И кто сказал, что вчерашний яблочный пирог нельзя превратить в аппетитный сэндвич? Шоу призывает не выбрасывать пищу, а проявить смекалку и дать ей второе дыхание.