Best Leftovers Ever! (2020), season 1

Season premiere 30 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 48 minutes
В 1-м сезоне шоу «Готовим из остатков» столкнутся три человека, которые обожают готовить дома и делают это со вкусом. В качестве ингредиентов для их будущих блюд будут предложены остатки разной пищи. Участникам предстоит творчески подойти к процессу и, сочетая разные продукты, создать совершенно новое блюдо. У них получатся совершенно неожиданные, но интересные сочетания, на которые только способна их фантазия. И кто сказал, что вчерашний яблочный пирог нельзя превратить в аппетитный сэндвич? Шоу призывает не выбрасывать пищу, а проявить смекалку и дать ей второе дыхание.

0.0
5.7 IMDb
Fast Food to Fancy
Season 1 Episode 1
30 December 2020
Game Day Gourmet
Season 1 Episode 2
30 December 2020
The Holidays!
Season 1 Episode 3
30 December 2020
Pot Roast to French Toast
Season 1 Episode 4
30 December 2020
Down-Home to Uptown
Season 1 Episode 5
30 December 2020
Welcome to the Neighborhood
Season 1 Episode 6
30 December 2020
Fiesta Feast
Season 1 Episode 7
30 December 2020
Bland to Flavor Bomb
Season 1 Episode 8
30 December 2020
