Motel Makeover (2021), season 1

Motel Makeover 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 54 minutes
"Motel Makeover" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мотель мечты» зрители познакомятся с амбициозными девушками – Сарой и Эйприл. Они давно дружат, а теперь еще и стали партнерами по бизнесу. Однако, открыв собственное дело, они столкнулись со множеством сложностей. Перед ними поставлена непростая задача – преобразить старый мотель у озера в привлекательное место для отдыхающих. Бизнесвумен принимают решение, как это сделать, и собственными руками берутся за масштабный ремонт. Они стараются для своих будущей гостей, создавая стильное и комфортное пространство. Каждый номер отражает их индивидуальность и неповторимое видение мира.

5 IMDb
"Motel Makeover" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Home Sweet Motel
Season 1 Episode 1
25 August 2021
Good Vibes Only
Season 1 Episode 2
25 August 2021
Fit For A King
Season 1 Episode 3
25 August 2021
The Motel Must Go On
Season 1 Episode 4
25 August 2021
Come Rain or Shine
Season 1 Episode 5
25 August 2021
Opening Weekend
Season 1 Episode 6
25 August 2021
TV series release schedule
