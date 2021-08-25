В 1-м сезоне шоу «Мотель мечты» зрители познакомятся с амбициозными девушками – Сарой и Эйприл. Они давно дружат, а теперь еще и стали партнерами по бизнесу. Однако, открыв собственное дело, они столкнулись со множеством сложностей. Перед ними поставлена непростая задача – преобразить старый мотель у озера в привлекательное место для отдыхающих. Бизнесвумен принимают решение, как это сделать, и собственными руками берутся за масштабный ремонт. Они стараются для своих будущей гостей, создавая стильное и комфортное пространство. Каждый номер отражает их индивидуальность и неповторимое видение мира.