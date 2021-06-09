Menu
Fresh, Fried & Crispy (2021), season 1

Fresh, Fried & Crispy season 1 poster
Fresh, Fried & Crispy
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Fresh, Fried & Crispy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Жарить до хруста» известный по своей блогерской деятельности Дэйм Дропс отправится в заведения, которые имеют в своем меню крайне необычные блюда. Ведущий – ярый поклонник фастфуда и способен поехать на край света ради вкусной еды. Он посетит разные города Соединенных Штатов, где попытается найти то, что придется ему по душе. На его пути как популярные заведения, так и неожиданные открытия. Дропса ждет настоящее гастрономическое приключение. Куриный сэндвич без курицы, бургер с позолотой, соленые ириски, обжаренные во фритюре, – большинство блюд поражают воображение и вкусовые рецепторы.

TV Show rating

0.0
6.2 IMDb
Season 1
St. Louis
Season 1 Episode 1
9 June 2021
Savannah
Season 1 Episode 2
9 June 2021
Las Vegas
Season 1 Episode 3
9 June 2021
Baltimore
Season 1 Episode 4
9 June 2021
San Diego
Season 1 Episode 5
9 June 2021
Denver
Season 1 Episode 6
9 June 2021
Birmingham
Season 1 Episode 7
9 June 2021
Cleveland
Season 1 Episode 8
9 June 2021
