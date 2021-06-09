В 1-м сезоне шоу «Жарить до хруста» известный по своей блогерской деятельности Дэйм Дропс отправится в заведения, которые имеют в своем меню крайне необычные блюда. Ведущий – ярый поклонник фастфуда и способен поехать на край света ради вкусной еды. Он посетит разные города Соединенных Штатов, где попытается найти то, что придется ему по душе. На его пути как популярные заведения, так и неожиданные открытия. Дропса ждет настоящее гастрономическое приключение. Куриный сэндвич без курицы, бургер с позолотой, соленые ириски, обжаренные во фритюре, – большинство блюд поражают воображение и вкусовые рецепторы.