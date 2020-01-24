Menu
the goop lab (2020), season 1

the goop lab season 1 poster
the goop lab 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"the goop lab" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «goop Lab: стиль жизни Гвинет Пэлтроу» знаменитая на весь мир актриса откроется с новой стороны. Она не только хороша в кадре, но еще и является увлеченной личностью. Область ее интересов – здоровый образ жизни и практики красоты. Гвинет даже создала собственный брэнд, который занимается распространением знаний о велнесе. Вместе со своей командой актриса будет исследовать разные аспекты этой темы. Она отправится на Ямайку, чтобы пройти психотерапию, поговорит с сексологом о получении удовольствия, доверится целителям, которые проведут работу с ее энергетическими полями и испробует на себе другие необычные практики.

"the goop lab" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Healing Trip
Season 1 Episode 1
24 January 2020
Cold Comfort
Season 1 Episode 2
24 January 2020
The Pleasure Is Ours
Season 1 Episode 3
24 January 2020
The Health-Span Plan
Season 1 Episode 4
24 January 2020
The Energy Experience
Season 1 Episode 5
24 January 2020
Are You Intuit?
Season 1 Episode 6
24 January 2020
TV series release schedule
