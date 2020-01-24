В 1-м сезоне шоу «goop Lab: стиль жизни Гвинет Пэлтроу» знаменитая на весь мир актриса откроется с новой стороны. Она не только хороша в кадре, но еще и является увлеченной личностью. Область ее интересов – здоровый образ жизни и практики красоты. Гвинет даже создала собственный брэнд, который занимается распространением знаний о велнесе. Вместе со своей командой актриса будет исследовать разные аспекты этой темы. Она отправится на Ямайку, чтобы пройти психотерапию, поговорит с сексологом о получении удовольствия, доверится целителям, которые проведут работу с ее энергетическими полями и испробует на себе другие необычные практики.