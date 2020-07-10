Menu
O Crush Perfeito (2020), season 1

O Crush Perfeito season 1 poster
O Crush Perfeito 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
"O Crush Perfeito" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Калейдоскоп свиданий: Бразилия» даст возможность одиноким людям обрести близкого человека. В каждом эпизоде участник шоу отправляется знакомиться с потенциальной второй половиной, не зная о ней практически ничего. Страсти будут вспыхивать прямо под прицелом камер: между кем-то возникнет симпатия, а другие станут недолюбливать друг друга. Всего произойдет пять встреч, каждая из которых принесет свои эмоции и впечатления. Участник выберет человека, понравившегося больше всего, и получит возможность пообщаться с ним за кадром. Обстановкой для знакомств станут модные и стильные заведения Бразилии.

O Crush Perfeito List of episodes TV series release schedule
Season 1
Só um Selinho
Season 1 Episode 1
10 July 2020
Que abusado!
Season 1 Episode 2
10 July 2020
Uma mulher independente
Season 1 Episode 3
10 July 2020
Jota me nota
Season 1 Episode 4
10 July 2020
O momento é agora
Season 1 Episode 5
10 July 2020
Espontâneo como sobrenome
Season 1 Episode 6
10 July 2020
