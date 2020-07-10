В 1-м сезоне шоу «Калейдоскоп свиданий: Бразилия» даст возможность одиноким людям обрести близкого человека. В каждом эпизоде участник шоу отправляется знакомиться с потенциальной второй половиной, не зная о ней практически ничего. Страсти будут вспыхивать прямо под прицелом камер: между кем-то возникнет симпатия, а другие станут недолюбливать друг друга. Всего произойдет пять встреч, каждая из которых принесет свои эмоции и впечатления. Участник выберет человека, понравившегося больше всего, и получит возможность пообщаться с ним за кадром. Обстановкой для знакомств станут модные и стильные заведения Бразилии.