В 1-м сезоне сериала «Столыпин» Николай Второй назначает главой правительства министра внутренних дел Петра Столыпина, который планирует вести страну суверенным путем. Он разрабатывает реформы, которые позволят сделать Российскую империю передовой страной. В это время начинается война террора, и Столыпин проигрывает. Однако председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин пытается справиться с проблемами в государстве, которое раздирается политическими противоречиями и насилием. В это время революционеры-максималисты замышляют убийство Столыпина.