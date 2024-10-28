Menu
Stolypin 2024, season 1

Stolypin 16+
Season premiere 28 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Столыпин» Николай Второй назначает главой правительства министра внутренних дел Петра Столыпина, который планирует вести страну суверенным путем. Он разрабатывает реформы, которые позволят сделать Российскую империю передовой страной. В это время начинается война террора, и Столыпин проигрывает. Однако председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин пытается справиться с проблемами в государстве, которое раздирается политическими противоречиями и насилием. В это время революционеры-максималисты замышляют убийство Столыпина.

5.4 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
