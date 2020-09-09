Menu
Nadiya Bakes (2020), season 1

Season premiere 9 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Nadiya Bakes" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Печем с Надией» победительница знакового кулинарного конкурса и создательница книг рецептов поделится со зрителями Netflix своими знаниями о выпечке. Она будет готовить блюда из теста, которые подойдут как для повседневных обедов, так и для праздничных мероприятий. Среди ее шедевров: кокосовый торт с кусочками манго, шоколадно-карамельный флан, крендельки с луком, куриные пончики. Надия даст множество советов, чтобы выпечка получилась воздушной и обладала приятным вкусом. В студии-кухне также появятся известные в мире кулинарии люди: специалистка по шоколаду Аниш Попат, пекарь Ришар Бертине и другие.

7.2 IMDb
Nadiya Bakes List of episodes TV series release schedule
Season 1
Classic with a Twist
Season 1 Episode 1
9 September 2020
Indulgent Desserts
Season 1 Episode 2
16 September 2020
Savoury Bakes
Season 1 Episode 3
23 September 2020
Baking with Chocolate
Season 1 Episode 4
30 September 2020
Bakes to Share
Season 1 Episode 5
7 October 2020
Baking on a Budget
Season 1 Episode 6
14 October 2020
Biscuits and Bites
Season 1 Episode 7
21 October 2020
Celebration Bakes
Season 1 Episode 8
21 October 2020
TV series release schedule
