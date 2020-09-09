В 1-м сезоне шоу «Печем с Надией» победительница знакового кулинарного конкурса и создательница книг рецептов поделится со зрителями Netflix своими знаниями о выпечке. Она будет готовить блюда из теста, которые подойдут как для повседневных обедов, так и для праздничных мероприятий. Среди ее шедевров: кокосовый торт с кусочками манго, шоколадно-карамельный флан, крендельки с луком, куриные пончики. Надия даст множество советов, чтобы выпечка получилась воздушной и обладала приятным вкусом. В студии-кухне также появятся известные в мире кулинарии люди: специалистка по шоколаду Аниш Попат, пекарь Ришар Бертине и другие.