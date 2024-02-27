В 1-м сезоне сериала «Сегун» у берегов феодальной Японии терпит кораблекрушение иноземный корабль. Вся команда – выходцы из европейских стран, в их числе оказывается молодой и хорошо образованный англичанин из знатной семьи по имени Джон Блэкторн. Чудом выбравшись на берег, парень сразу же попадает в плен к местному властителю – высокопоставленному японскому помещику Торанаги. Этот человек ценит науку и искусство, поэтому его впечатляют познания иноземца в физике, математике, изящной словесности, картографии и стратегии. Он оставляет Джона в своем доме, где тот знакомится с молодой супругой хозяина леди Марико.