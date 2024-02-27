Menu
Shōgun 2024, season 1

Season premiere 27 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Shōgun" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сегун» у берегов феодальной Японии терпит кораблекрушение иноземный корабль. Вся команда – выходцы из европейских стран, в их числе оказывается молодой и хорошо образованный англичанин из знатной семьи по имени Джон Блэкторн. Чудом выбравшись на берег, парень сразу же попадает в плен к местному властителю – высокопоставленному японскому помещику Торанаги. Этот человек ценит науку и искусство, поэтому его впечатляют познания иноземца в физике, математике, изящной словесности, картографии и стратегии. Он оставляет Джона в своем доме, где тот знакомится с молодой супругой хозяина леди Марико.

Series rating

9.8
Rate 25 votes
8.6 IMDb
Anjin
Season 1 Episode 1
27 February 2024
Servants of Two Masters
Season 1 Episode 2
27 February 2024
Tomorrow is Tomorrow
Season 1 Episode 3
5 March 2024
The Eightfold Fence
Season 1 Episode 4
12 March 2024
Broken to the Fist
Season 1 Episode 5
19 March 2024
Ladies of the Willow World
Season 1 Episode 6
26 March 2024
A Stick of Time
Season 1 Episode 7
2 April 2024
The Abyss of Life
Season 1 Episode 8
9 April 2024
Crimson Sky
Season 1 Episode 9
16 April 2024
A Dream of a Dream
Season 1 Episode 10
23 April 2024
