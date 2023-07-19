Menu
Doedesh – napishi (2023), season 1

Doedesh – napishi 6+
Season premiere 19 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 10 minutes
В 1-м сезоне шоу «Доедешь – напиши» актриса, звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина отправляется в путешествия по разным уголкам России и Мира. В каждое приключение вместе с ней пускается приглашенный соведущий – отечественная знаменитость, готовая поделиться со зрителями своим дорожным опытом. Цель программы – помочь людям продумать свой отпускной маршрут, избежать в путешествии лишних сложностей, сэкономить деньги и узнать о потайных для туристов уголках. Первый выезд съемочной группы состоится в Стамбул при участии известного журналиста Леонида Парфенова.

Стамбул с Леонидом Парфеновым
Season 1 Episode 1
19 July 2023
КАЗАНЬ. История, эчпочмаки и РОБОТЫ
Season 1 Episode 2
22 September 2023
