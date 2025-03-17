Menu
Russian
Polozhenie veshchej 2025, season 1

Polozhenie veshchej

Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Polozhenie veshchej" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Положение вещей» молодой человек по имени Вадим оказался не в то время не в том месте. На него упала тяжелая статуя во время ограбления музея. После того как парень пришел в себя, он обнаружил, что теперь может общаться с различными предметами. Главный герой устроился на новую работу в антикварный салон, где занялся охраной арендованных вещей. Сначала новый дар доставлял молодому человеку немало неудобств, однако впоследствии все изменилось. Удивительная способность помогла робкому парню в новой работе. Кроме того, он смог решить давние проблемы, а также... найти возлюбленную.

6.3 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 March 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 March 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 March 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 March 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 March 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 March 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 March 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 March 2025
