В 1-м сезоне сериала «Положение вещей» молодой человек по имени Вадим оказался не в то время не в том месте. На него упала тяжелая статуя во время ограбления музея. После того как парень пришел в себя, он обнаружил, что теперь может общаться с различными предметами. Главный герой устроился на новую работу в антикварный салон, где занялся охраной арендованных вещей. Сначала новый дар доставлял молодому человеку немало неудобств, однако впоследствии все изменилось. Удивительная способность помогла робкому парню в новой работе. Кроме того, он смог решить давние проблемы, а также... найти возлюбленную.