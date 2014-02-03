В 1-м сезоне сериала «Верь мне» счастливую молодую семью обрушивается целый шквал испытаний. Сперва маленький сын Максима и Кати заболевает. Затем выясняется, что Ване требуется операция по пересадке почки, но ни один из родителей не является подходящим донором. В довершение ко всему анализы показывают, что Макс никак не может быть родным отцом мальчика. Мужчина обвиняет супругу в измене и хочет уйти из семьи. Но Катя раскрывает свою страшную тайну: перед появлением на свет Вани ее изнасиловали, но она боялась признаться в этом мужу. Максим не понимает, чему он может верить, а чему уже нет.