Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ver mne 2014, season 1

Ver mne season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ver mne Seasons Season 1

Ver mne 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Ver mne" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Верь мне» счастливую молодую семью обрушивается целый шквал испытаний. Сперва маленький сын Максима и Кати заболевает. Затем выясняется, что Ване требуется операция по пересадке почки, но ни один из родителей не является подходящим донором. В довершение ко всему анализы показывают, что Макс никак не может быть родным отцом мальчика. Мужчина обвиняет супругу в измене и хочет уйти из семьи. Но Катя раскрывает свою страшную тайну: перед появлением на свет Вани ее изнасиловали, но она боялась признаться в этом мужу. Максим не понимает, чему он может верить, а чему уже нет.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Ver mne" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 February 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 February 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 February 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 February 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 February 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 February 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more