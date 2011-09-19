В 1-м сезоне сериала «Условия контракта» Маша Павлова счастлива. Она выходит замуж за прекрасного мужчину. У Виктора стабильная работа, он равнодушен к алкоголю и производит впечатление надежного человека. Накануне свадебного торжества жизнь Маши меняется. Она узнает, что ее младшая сестра Катенька больна раком. Помочь ей может лишь срочная операция, которая стоит очень больших денег. Маша обращается к жениху. Но Виктор убежден, что 10 000 долларов – слишком большая сумма, Кате уже нельзя помочь, а продавать жилье неразумно. Чтобы спасти Катю, Маша отправляется в московскую частную больницу и соглашается стать суррогатной матерью...