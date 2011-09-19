Menu
Usloviya kontrakta 2011, season 1

Usloviya kontrakta 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Usloviya kontrakta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Условия контракта» Маша Павлова счастлива. Она выходит замуж за прекрасного мужчину. У Виктора стабильная работа, он равнодушен к алкоголю  и производит впечатление надежного человека. Накануне свадебного торжества жизнь Маши меняется. Она узнает, что ее младшая сестра Катенька больна раком. Помочь ей может лишь срочная операция, которая стоит очень больших денег. Маша обращается к жениху. Но Виктор убежден, что 10 000 долларов – слишком большая сумма, Кате уже нельзя помочь, а продавать жилье неразумно. Чтобы спасти Катю, Маша отправляется в московскую частную больницу и соглашается стать суррогатной матерью...

4.7 IMDb
"Usloviya kontrakta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 September 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 September 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 September 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 September 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 September 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 September 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 September 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 September 2011
