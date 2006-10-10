Menu
Boginya prajm-tajma 2006, season 1

Boginya prajm-tajma 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Boginya prajm-tajma" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Богиня прайм-тайма» ведущая новостной программы Оля Шелестова вместе со своим коллегой отправляется в дикую страну Талар, чтобы снять репортаж. Беляеву удается вернуться в Москву, а вот Оля бесследно исчезает, пересев в автомобиль к коллегам-журналистам. Бахрушин, его начальник и Ольгин супруг, директор новостных передач телеканала, должен поверить Беляеву. Вскоре они узнают, что некоторое время назад сняли на видео таинственного лидера талибов Акбара. Данные пришли из Франции, а незадолго до похищения Оле кто-то отправил оттуда посылку, где среди других материалов была и кассета.

7.4 IMDb
"Boginya prajm-tajma" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 October 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 October 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 October 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 October 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 October 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 October 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 October 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 October 2006
