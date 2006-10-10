В 1-м сезоне сериала «Богиня прайм-тайма» ведущая новостной программы Оля Шелестова вместе со своим коллегой отправляется в дикую страну Талар, чтобы снять репортаж. Беляеву удается вернуться в Москву, а вот Оля бесследно исчезает, пересев в автомобиль к коллегам-журналистам. Бахрушин, его начальник и Ольгин супруг, директор новостных передач телеканала, должен поверить Беляеву. Вскоре они узнают, что некоторое время назад сняли на видео таинственного лидера талибов Акбара. Данные пришли из Франции, а незадолго до похищения Оле кто-то отправил оттуда посылку, где среди других материалов была и кассета.