Matreshka season 1

Matreshka 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Матрешка» события разворачиваются в Ленинграде в 1983 году. Простая студентка Юля Морозова живет с любящими родителями, встречается с парнем, за которого планирует вскоре выйти замуж, и изучает в ЛГУ иностранные языки. Но однажды она случайно попадается на глаза американцу Джиму Уиллеру. Мужчина сразу замечает, что она удивительно похожа на его почившую супругу, и влюбляется в Юлю. Однако он оказывается шпионом, и советские спецслужбы решают воздействовать на него через его слабость. Они вербуют Юлю, угрожая безопасности ее семьи, и ей приходится научиться вести двойную жизнь.

7.8 IMDb
"Matreshka" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 June 2024
