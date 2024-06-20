В 1-м сезоне сериала «Матрешка» события разворачиваются в Ленинграде в 1983 году. Простая студентка Юля Морозова живет с любящими родителями, встречается с парнем, за которого планирует вскоре выйти замуж, и изучает в ЛГУ иностранные языки. Но однажды она случайно попадается на глаза американцу Джиму Уиллеру. Мужчина сразу замечает, что она удивительно похожа на его почившую супругу, и влюбляется в Юлю. Однако он оказывается шпионом, и советские спецслужбы решают воздействовать на него через его слабость. Они вербуют Юлю, угрожая безопасности ее семьи, и ей приходится научиться вести двойную жизнь.