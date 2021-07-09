Menu
Season premiere 9 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тяжкий труд в подземелье» Киндзи, которому не хватает трудового воспитания, в обычной жизни предается праздному безделью. Однажды он по неведомым причинам переносится в другой мир. В фантазиях героя его должны были встретить там с распростертыми объятиями, однако этого не происходит. Наоборот, Киндзи привечают не очень гостеприимно и тут же впихивают ему ужасную работу. Теперь, порабощенный горнодобывающей компанией в фантастическом мире, Киндзи по-настоящему узнает значение тяжелого труда. Он мечтает только об одном – поспать. А еще лучше – вернуться в свою прежнюю жизнь...

Welcome to the World of Corporate Grunts
Season 1 Episode 1
9 July 2021
An Un-ANT-icipated Encounter
Season 1 Episode 2
16 July 2021
Crimson Sphincter
Season 1 Episode 3
23 July 2021
Crazy Death March
Season 1 Episode 4
30 July 2021
Transfer
Season 1 Episode 5
6 August 2021
There is strong shadow where there is much light
Season 1 Episode 6
13 August 2021
Return to Work
Season 1 Episode 7
20 August 2021
Weapon of Mass Hysteria
Season 1 Episode 8
27 August 2021
The Silent Fortress
Season 1 Episode 9
3 September 2021
New Dungeon Paradise
Season 1 Episode 10
10 September 2021
Crash EvolutiOn
Season 1 Episode 11
17 September 2021
Good Day, goodbye
Season 1 Episode 12
24 September 2021
