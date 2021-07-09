В 1-м сезоне сериала «Тяжкий труд в подземелье» Киндзи, которому не хватает трудового воспитания, в обычной жизни предается праздному безделью. Однажды он по неведомым причинам переносится в другой мир. В фантазиях героя его должны были встретить там с распростертыми объятиями, однако этого не происходит. Наоборот, Киндзи привечают не очень гостеприимно и тут же впихивают ему ужасную работу. Теперь, порабощенный горнодобывающей компанией в фантастическом мире, Киндзи по-настоящему узнает значение тяжелого труда. Он мечтает только об одном – поспать. А еще лучше – вернуться в свою прежнюю жизнь...