Dansu in za vanpaia bando 2010, season 1

Dansu in za vanpaia bando 18+
Season premiere 7 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Dansu in za vanpaia bando" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Танец на Вампирском берегу» в центре событий оказывается принцесса Мина Цепеш, молодая повелительница всех вампиров, которой надоело скрываться от человечества и жить втайне ото всех. Она мужественно решила открыться людям и обосноваться среди них. Для этого потребовалось создать в Токийском заливе большой искусственный остров, который вскоре получил говорящее название Берег Вампиров. Признание появления расы вампиров и известие о создании их мини-государства на территории Японии шокировали людей. Очень многих эта новость насторожила, а некоторые и вовсе решили устроить охоту на вампиров...

6.5 IMDb
"Dansu in za vanpaia bando" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Prom Night
Season 1 Episode 1
7 January 2010
Howling
Season 1 Episode 2
14 January 2010
Teen Wolf
Season 1 Episode 3
21 January 2010
Interview with Vampire
Season 1 Episode 4
28 January 2010
Shadow of Vampire
Season 1 Episode 5
4 February 2010
From Dusk Till Dawn
Season 1 Episode 6
11 February 2010
Innocent Blood
Season 1 Episode 7
18 February 2010
Near Dark
Season 1 Episode 8
25 February 2010
Lost Boy
Season 1 Episode 9
4 March 2010
Walpurgis Night
Season 1 Episode 10
11 March 2010
Underworld
Season 1 Episode 11
25 March 2010
Dance in the Vampire Bund
Season 1 Episode 12
1 April 2010
