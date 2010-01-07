В 1-м сезоне сериала «Танец на Вампирском берегу» в центре событий оказывается принцесса Мина Цепеш, молодая повелительница всех вампиров, которой надоело скрываться от человечества и жить втайне ото всех. Она мужественно решила открыться людям и обосноваться среди них. Для этого потребовалось создать в Токийском заливе большой искусственный остров, который вскоре получил говорящее название Берег Вампиров. Признание появления расы вампиров и известие о создании их мини-государства на территории Японии шокировали людей. Очень многих эта новость насторожила, а некоторые и вовсе решили устроить охоту на вампиров...