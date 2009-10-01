В 1-м сезоне сериала «Кемпфер» в центре событий оказывается ничем не примечательный ученик старших классов – юноша с голубым цветом волос. Однажды он просыпается и обнаруживает, что превратился в молодую девушку. Плюшевая игрушка – тигр по кличке «Харакири Тора» из популярного аниме-сериала, которого ему подарила соседка, – оживает и сообщает ему, что главный герой был выбран в качестве одной из кампфер. Кемпферам суждено сражаться с другими Кемпферами. В скором времени на главного героя нападает неизвестная девушка, которая также оказывается Кемпфером. Сэно Нацуру приходится отражать удары...