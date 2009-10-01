Menu
Kämpfer 2009, season 1

Kämpfer

Kämpfer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kämpfer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кемпфер» в центре событий оказывается ничем не примечательный ученик старших классов – юноша с голубым цветом волос. Однажды он просыпается и обнаруживает, что превратился в молодую девушку. Плюшевая игрушка – тигр по кличке «Харакири Тора» из популярного аниме-сериала, которого ему подарила соседка, – оживает и сообщает ему, что главный герой был выбран в качестве одной из кампфер. Кемпферам суждено сражаться с другими Кемпферами. В скором времени на главного героя нападает неизвестная девушка, которая также оказывается Кемпфером. Сэно Нацуру приходится отражать удары...

6 IMDb
"Kämpfer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Destiny, the Chosen Ones
Season 1 Episode 1
1 October 2009
Glow, the Fight of Death Starts
Season 1 Episode 2
8 October 2009
Lily, the Secret Flower Garden
Season 1 Episode 3
15 October 2009
Declaration of War, the Fighting Maidens
Season 1 Episode 4
22 October 2009
Comedy, First Kiss
Season 1 Episode 5
29 October 2009
Homecoming, are You My Friend or Enemy?
Season 1 Episode 6
5 November 2009
Invite, the Uninvited Guests
Season 1 Episode 7
12 November 2009
Dearest, the First Date
Season 1 Episode 8
19 November 2009
Midsummer, Tropical Cyclone of Love
Season 1 Episode 9
26 November 2009
Fall, a Summer Experience
Season 1 Episode 10
3 December 2009
To Choose, a Song of Happiness
Season 1 Episode 11
10 December 2009
Christmas, the Miracle of the Entrails Dolls
Season 1 Episode 12
17 December 2009
TV series release schedule
