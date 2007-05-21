Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dochki-materi 2007, season 1

Dochki-materi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dochki-materi Seasons Season 1
Dochki-materi 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 May 2007
Production year 2007
Number of episodes 75
Runtime 56 hours 15 minutes
"Dochki-materi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дочки-матери» 38-летняя Ирина руководит рекламным агентством. Однажды в ее компанию приходит юная девушка Лилия, которая претендует на должность дизайнера. Во время собеседования Ира отказывает ей в работе, однако внешность Лилии привлекает внимание, и ее приглашают на пробы в качестве модели. У каждой из главных героинь есть секрет. Ирина ищет свою дочь, которую бросила когда-то в роддоме, а Лилия — маму, которая ее оставила. В личной жизни у обеих не все складывается хорошо. Брак Ирины трещит по швам, поскольку ее муж переживает кризис. А Лиля влюбляется в Костю, который работает в агентстве. Но он помолвлен с другой.

Series rating

5.0
Rate 13 votes
5.1 IMDb

"Dochki-materi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
21 May 2007
Серия 02
Season 1 Episode 2
22 May 2007
Серия 03
Season 1 Episode 3
23 May 2007
Серия 04
Season 1 Episode 4
24 May 2007
Серия 05
Season 1 Episode 5
25 May 2007
Серия 06
Season 1 Episode 6
28 May 2007
Серия 07
Season 1 Episode 7
29 May 2007
Серия 08
Season 1 Episode 8
30 May 2007
Серия 09
Season 1 Episode 9
31 May 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 June 2007
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 June 2007
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 June 2007
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 June 2007
Серия 14
Season 1 Episode 14
7 June 2007
Серия 15
Season 1 Episode 15
8 June 2007
Серия 16
Season 1 Episode 16
9 June 2007
Серия 17
Season 1 Episode 17
13 June 2007
Серия 18
Season 1 Episode 18
14 June 2007
Серия 19
Season 1 Episode 19
15 June 2007
Серия 20
Season 1 Episode 20
18 June 2007
Серия 21
Season 1 Episode 21
19 June 2007
Серия 22
Season 1 Episode 22
20 June 2007
Серия 23
Season 1 Episode 23
21 June 2007
Серия 24
Season 1 Episode 24
22 June 2007
Серия 25
Season 1 Episode 25
25 June 2007
Серия 26
Season 1 Episode 26
26 June 2007
Серия 27
Season 1 Episode 27
27 June 2007
Серия 28
Season 1 Episode 28
28 June 2007
Серия 29
Season 1 Episode 29
29 June 2007
Серия 30
Season 1 Episode 30
2 July 2007
Серия 31
Season 1 Episode 31
3 July 2007
Серия 32
Season 1 Episode 32
4 July 2007
Серия 33
Season 1 Episode 33
5 July 2007
Серия 34
Season 1 Episode 34
6 July 2007
Серия 36
Season 1 Episode 35
9 July 2007
Серия 36
Season 1 Episode 36
10 July 2007
Серия 37
Season 1 Episode 37
11 July 2007
Серия 38
Season 1 Episode 38
12 July 2007
Серия 39
Season 1 Episode 39
13 July 2007
Серия 40
Season 1 Episode 40
16 July 2007
Серия 41
Season 1 Episode 41
17 July 2007
Серия 42
Season 1 Episode 42
18 July 2007
Серия 43
Season 1 Episode 43
19 July 2007
Серия 44
Season 1 Episode 44
20 July 2007
Серия 45
Season 1 Episode 45
23 July 2007
Серия 46
Season 1 Episode 46
24 July 2007
Серия 47
Season 1 Episode 47
25 July 2007
Серия 48
Season 1 Episode 48
26 July 2007
Серия 49
Season 1 Episode 49
27 July 2007
Серия 50
Season 1 Episode 50
30 July 2007
Серия 51
Season 1 Episode 51
31 July 2007
Серия 52
Season 1 Episode 52
1 August 2007
Серия 53
Season 1 Episode 53
2 August 2007
Серия 54
Season 1 Episode 54
3 August 2007
Серия 55
Season 1 Episode 55
6 August 2007
Серия 56
Season 1 Episode 56
7 August 2007
Серия 57
Season 1 Episode 57
8 August 2007
Серия 58
Season 1 Episode 58
9 August 2007
Серия 59
Season 1 Episode 59
10 August 2007
Серия 60
Season 1 Episode 60
13 August 2007
Серия 61
Season 1 Episode 61
14 August 2007
Серия 62
Season 1 Episode 62
15 August 2007
Серия 63
Season 1 Episode 63
16 August 2007
Серия 64
Season 1 Episode 64
17 August 2007
Серия 65
Season 1 Episode 65
20 August 2007
Серия 66
Season 1 Episode 66
21 August 2007
Серия 67
Season 1 Episode 67
22 August 2007
Серия 68
Season 1 Episode 68
23 August 2007
Серия 69
Season 1 Episode 69
24 August 2007
Серия 70
Season 1 Episode 70
27 August 2007
Серия 71
Season 1 Episode 71
28 August 2007
Серия 72
Season 1 Episode 72
29 August 2007
Серия 73
Season 1 Episode 73
30 August 2007
Серия 74
Season 1 Episode 74
30 August 2007
Серия 75
Season 1 Episode 75
31 August 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more