В 1-м сезоне сериала «Дочки-матери» 38-летняя Ирина руководит рекламным агентством. Однажды в ее компанию приходит юная девушка Лилия, которая претендует на должность дизайнера. Во время собеседования Ира отказывает ей в работе, однако внешность Лилии привлекает внимание, и ее приглашают на пробы в качестве модели. У каждой из главных героинь есть секрет. Ирина ищет свою дочь, которую бросила когда-то в роддоме, а Лилия — маму, которая ее оставила. В личной жизни у обеих не все складывается хорошо. Брак Ирины трещит по швам, поскольку ее муж переживает кризис. А Лиля влюбляется в Костю, который работает в агентстве. Но он помолвлен с другой.