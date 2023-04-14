Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Syshchicy season 1 watch online

Syshchicy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Syshchicy Seasons Season 1
Syshchicy 18+
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Syshchicy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сыщицы» действие разворачивается в отделе расследования убийств МВД. В центре событий оказывается Алла Баринова, самоуверенная и эксцентричная сотрудница, которую сложно не заметить. Жизнь девушки буквально переворачивается с ног на голову, когда к ней прикрепляют задумчивую и сдержанную Женю Алехину. Девушка занята научным трудом по психологии. Она пришла в отдел, чтобы изучить особенности женского криминала. Поначалу не верится, что такие разные женщины могут поладить. К тому же возлюбленный Аллы, с которым у оперативницы все не так просто, внезапно начинает интересоваться новенькой...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Syshchicy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more