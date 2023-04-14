В 1-м сезоне сериала «Сыщицы» действие разворачивается в отделе расследования убийств МВД. В центре событий оказывается Алла Баринова, самоуверенная и эксцентричная сотрудница, которую сложно не заметить. Жизнь девушки буквально переворачивается с ног на голову, когда к ней прикрепляют задумчивую и сдержанную Женю Алехину. Девушка занята научным трудом по психологии. Она пришла в отдел, чтобы изучить особенности женского криминала. Поначалу не верится, что такие разные женщины могут поладить. К тому же возлюбленный Аллы, с которым у оперативницы все не так просто, внезапно начинает интересоваться новенькой...