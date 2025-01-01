В 1-м сезоне сериала «Сфумато» череда чудовищных преступлений сотрясает спокойный городок. Мирные жители начинают бояться выходить из дома, а полиция буквально поставлена в тупик. Загадочный убийца создает картины по мотивам уже существующих мировых произведений искусства. При этом всякий раз его новая жертва загадочно пропадает с места происшествия. Когда сотрудники правоохранительных органов отправляются обследовать дом очередной девушки, они обнаруживают, что краны всюду открыты и из них течет черная вода. Это невольно наводит следственную группу на мысли о том, что они имеют дело с потусторонними силами.