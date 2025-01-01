Menu
Sfumato 2023, season 1

Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sfumato" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сфумато» череда чудовищных преступлений сотрясает спокойный городок. Мирные жители начинают бояться выходить из дома, а полиция буквально поставлена в тупик. Загадочный убийца создает картины по мотивам уже существующих мировых произведений искусства. При этом всякий раз его новая жертва загадочно пропадает с места происшествия. Когда сотрудники правоохранительных органов отправляются обследовать дом очередной девушки, они обнаруживают, что краны всюду открыты и из них течет черная вода. Это невольно наводит следственную группу на мысли о том, что они имеют дело с потусторонними силами.

Sfumato List of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
