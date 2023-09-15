Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Do svadby zazhivet 2023, season 1

Do svadby zazhivet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Do svadby zazhivet Seasons Season 1

Do svadby zazhivet 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Do svadby zazhivet" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «До свадьбы заживет» Вика родилась в состоятельной семье, с детства ей ни в чем не отказывали. Отец Виктории всегда обладал большими финансовыми возможностями и баловать дочь. Виктория выросла красивой и умной девушкой, однако с непростым характером. Однажды она ссорится с отцом, который отказывается потакать очередным ее прихотям, и уходит из дома. Опасаясь, что дочь натворит глупостей, мужчина просит своего охранника приглядеть за ней. По прошествии времени Виктория влюбляется в своего телохранителя, несмотря на то что у нее есть молодой человек Гоша. А еще через время девушка попадает в крупные неприятности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Do svadby zazhivet" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more