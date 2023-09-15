В 1-м сезоне сериала «До свадьбы заживет» Вика родилась в состоятельной семье, с детства ей ни в чем не отказывали. Отец Виктории всегда обладал большими финансовыми возможностями и баловать дочь. Виктория выросла красивой и умной девушкой, однако с непростым характером. Однажды она ссорится с отцом, который отказывается потакать очередным ее прихотям, и уходит из дома. Опасаясь, что дочь натворит глупостей, мужчина просит своего охранника приглядеть за ней. По прошествии времени Виктория влюбляется в своего телохранителя, несмотря на то что у нее есть молодой человек Гоша. А еще через время девушка попадает в крупные неприятности.