Taksi pod prikrytiem season 1 watch online

Taksi pod prikrytiem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Taksi pod prikrytiem Seasons Season 1

Taksi pod prikrytiem 18+
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Taksi pod prikrytiem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Такси под прикрытием» Леша Турбин служит в полиции. Однажды он оказался участником эксперимента. Молодой мужчина выдает себя за водителя такси, ездит на специально оборудованном автомобиле и ищет злоумышленников, которые долгое время наводят ужас на все мирное население в городе. При этом у Алексея просто талант оказываться в самой гуще событий. Сослуживцы в шутку даже окрестили главного героя «магнитом для неприятностей», поскольку он постоянно притягивает к себе разного рода проблемы. Но именно эта черта и помогает Леше раскрывать самые сложные преступления.

"Taksi pod prikrytiem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
31 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 October 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 October 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 October 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
31 October 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
31 October 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
31 October 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
31 October 2023
TV series release schedule
