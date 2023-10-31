В 1-м сезоне сериала «Такси под прикрытием» Леша Турбин служит в полиции. Однажды он оказался участником эксперимента. Молодой мужчина выдает себя за водителя такси, ездит на специально оборудованном автомобиле и ищет злоумышленников, которые долгое время наводят ужас на все мирное население в городе. При этом у Алексея просто талант оказываться в самой гуще событий. Сослуживцы в шутку даже окрестили главного героя «магнитом для неприятностей», поскольку он постоянно притягивает к себе разного рода проблемы. Но именно эта черта и помогает Леше раскрывать самые сложные преступления.