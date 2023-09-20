Menu
Russian
The Supermodels 2023, season 1

The Supermodels season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Supermodels Seasons Season 1

The Supermodels 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"The Supermodels" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Супермодели» действие разворачивается в Нью-Йорке в 1980-е годы. В мегаполис независимо друг от друга приезжают четыре женщины из разных уголков мира. Они еще не знают, что вскоре их имена станут известны каждому человеку на планете. Каждая из героинь находит вакансию модели в одном из крупных модных домов. В то время супермодель – это еще не личность, а безликий манекен, безоговорочно слушающийся своего агента и модельера. Но слава этих женщин становится столь велика, что затмевает бренды, на которые они работают. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста становятся звездами.

The Supermodels List of episodes TV series release schedule
Season 1
The Look
Season 1 Episode 1
20 September 2023
The Fame
Season 1 Episode 2
20 September 2023
The Power
Season 1 Episode 3
20 September 2023
The Legacy
Season 1 Episode 4
20 September 2023
TV series release schedule
