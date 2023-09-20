В 1-м сезоне сериала «Супермодели» действие разворачивается в Нью-Йорке в 1980-е годы. В мегаполис независимо друг от друга приезжают четыре женщины из разных уголков мира. Они еще не знают, что вскоре их имена станут известны каждому человеку на планете. Каждая из героинь находит вакансию модели в одном из крупных модных домов. В то время супермодель – это еще не личность, а безликий манекен, безоговорочно слушающийся своего агента и модельера. Но слава этих женщин становится столь велика, что затмевает бренды, на которые они работают. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста становятся звездами.